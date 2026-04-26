«Там было много хаоса»: Журналисты спрятались под столы во время стрельбы на приёме с Трампом
Ужин корреспондентов с Трампом в Вашингтоне обернулся хаосом после стрельбы
Обложка © Х / RpsAgainstTrump
Званый ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором должен был выступать президент США Дональд Трамп, превратился в хаос после того, как в зале раздались выстрелы. Об этом сообщают местные СМИ.
«Там было много хаоса», – передаёт корреспондент Fox News слова очевидцев.
Журналистка Politico выложила видео, на котором она вместе с коллегами прячется под столом. «Ужасающе … непонятно, стрельба ли это», – написала она.
Очевидцы рассказывают, что официанты бросились бежать, а Секретная служба спешно уводила Трампа и членов его администрации со сцены. На других кадрах видно, как госсекретарь Марко Рубио пригибается и пытается укрыться за столом, прежде чем его успевают эвакуировать.
Старший корреспондент ABC News в Белом доме Селина Ван поделилась кадрами снаружи площадки мероприятия. На них видны машины скорой помощи и полицейские автомобили.
Ранее Life.ru писал, что стрелявшим оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Ему предъявлены обвинения в использовании огнестрельного оружия для совершения насильственного преступления и нападении на федерального агента. Подозреваемый предстанет перед судом в понедельник. Сам Трамп назвал его «больным человеком» и «одиноким волком».
