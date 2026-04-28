Побоялись повторения скандала: Встречу Карла III и Трампа решили провести без камер

Британские власти настояли, чтобы встреча короля Карла III с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне проходила без телекамер. Об этом стало известно газете The Guardian.

В Лондоне опасаются повторения ситуации, произошедшей в феврале 2025 года во время встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. Тогда американский лидер публично раскритиковал экс-комика перед представителями прессы, что вызвало широкий резонанс.

Британская сторона добивалась проведения переговоров Карла III и Трампа без присутствия камер в Овальном кабинете. В Белом доме согласились с этими условиями. При этом перед началом основной двусторонней встречи монарх всё же появится перед журналистами для протокольной съёмки, однако обсуждение ключевых тем будет проходить уже без трансляции и прессы.

Ранее во время одного из государственных визитов с участием британского монарха внимание СМИ привлёк жест Дональда Трампа в адрес Карла III. После рукопожатия и совместной фотосъёмки американский политик, направляясь в резиденцию, похлопал короля по плечу. Часть наблюдателей и комментаторов сочла этот жест слишком фамильярным с учётом королевского протокола.