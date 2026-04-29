Карл III в Конгрессе попытался «вразумить» Трампа и спасти НАТО

Карл III выступил перед обеими палатами Конгресса США, обозначив стратегические приоритеты британской внешней политики в условиях стремительно меняющегося миропорядка. Главной темой выступления стала незыблемость трансатлантического партнёрства, которое находится под угрозой из-за растущего скептицизма в американских политических кругах.

Особого внимания заслуживает ответ британской стороны на критику, ранее озвученную Дональдом Трампом. Не называя прямо имени экс-президента, Карл III акцентировал внимание на критической важности сохранения НАТО как единственного эффективного инструмента сдерживания угроз. Монарх подчеркнул: любые попытки поставить под сомнение целостность Альянса играют на руку внешним противникам Запада.

«От глубин Атлантики до тающих ледяных шапок Арктики преданность и опыт Вооружённых сил Соединенных Штатов и их союзников лежат в основе НАТО, где страны привержены защите друг друга, защите наших граждан и интересов, обеспечению безопасности североамериканцев и европейцев от наших общих противников. Наше взаимодействие в области обороны, разведки и безопасности неразрывно связано отношениями, измеряемыми не годами, а десятилетиями», — заявил монарх.

Помимо идеологических призывов, Лондон подкрепил свою позицию конкретными обязательствами. Правительство Великобритании приняло решение о беспрецедентном увеличении оборонного бюджета. Как отметил король, страна готова к «новому уровню ответственности», чтобы не только соответствовать стандартам НАТО, но и выступать гарантом стабильности в Европе.

Значительную часть времени в своей речи Карл III посвятил необходимости всесторонней поддержки Украины. Он призвал американских законодателей не ослаблять усилия, настаивая на том, что достижение устойчивого мира в регионе невозможно без консолидированной позиции союзников.

Также Король Великобритании Карл III не смог удержаться от исторической иронии в отношении ближайшего союзника и, как выяснилось ранее, дальнего родственника. Монарх оригинально прокомментировал возможный ремонт или перестройку резиденции американского президента.