Белый дом назвал Трампа и Карла III «двумя королями»

Белый дом опубликовал совместный снимок президента США Дональда Трампа и короля Великобритании Карла III. Подпись под фото вызвала ажиотаж: «два короля».

Монарх прибыл в США с визитом в понедельник. А уже во вторник, во время выступления Карла III в конгрессе, в аккаунте Белого дома в соцсети Х появилась эта фотография с необычной подписью.

Ранее Дональд Трамп заявил, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце, и пообещал обсудить это с королём Карлом III. Поводом для такого заявления стала статья Daily Mail о возможном дальнем родстве Трампа и британского монарха через общего предка — шотландского графа Леннокса XVI века.