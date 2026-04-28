Не Нобелевка, но хотя бы дворец: Трамп раскрыл сокровенное желание после слухов о родстве с Карлом III

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении обсудить возможность проживания в Букингемском дворце с британским королём Карлом III. Глава Белого дома отметил, что давно вынашивал такую мечту и сейчас готов поднять этот вопрос в ходе общения с монархом.

«Я всегда хотел жить в Букингемском дворце!!! Обсудим это с королем и королевой через несколько минут», — написал он в соцсети Truth Social.

Поводом для реакции стала статья британской газеты Daily Mail о возможном дальнем родстве между монархом и президентом США. Согласно материалу, у Карла III и Дональда Трампа якобы есть общий предок — третий граф Леннокс, шотландский дворянин XVI века.

