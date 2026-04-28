28 апреля, 14:25

Не Нобелевка, но хотя бы дворец: Трамп раскрыл сокровенное желание после слухов о родстве с Карлом III

Трамп заявил о мечте жить в Букингемском дворце и намерен обсудить это с Карлом III

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении обсудить возможность проживания в Букингемском дворце с британским королём Карлом III. Глава Белого дома отметил, что давно вынашивал такую мечту и сейчас готов поднять этот вопрос в ходе общения с монархом.

«Я всегда хотел жить в Букингемском дворце!!! Обсудим это с королем и королевой через несколько минут», — написал он в соцсети Truth Social.

Поводом для реакции стала статья британской газеты Daily Mail о возможном дальнем родстве между монархом и президентом США. Согласно материалу, у Карла III и Дональда Трампа якобы есть общий предок — третий граф Леннокс, шотландский дворянин XVI века.

Побоялись повторения скандала: Встречу Карла III и Трампа решили провести без камер

Ранее британские таблоиды ообщили о предполагаемой родственной связи между королём Великобритании Карлом III и президентом США Дональдом Трампом. Исследователи обнаружили у них общего предка. Им назван шотландский дворянин — третий граф Леннокс, живший в XVI веке. Если эта версия верна, политики могут приходиться друг другу примерно пятнадцатиюродными братьями.

Милена Скрипальщикова
