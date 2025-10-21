Администрация США начала работы по сносу части Белого дома для возведения нового бального зала, что противоречит предыдущим обещаниям президента Дональда Трампа не затрагивать историческую структуру здания. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

В Вашингтоне начался снос части восточного крыла Белого дома. Фото © Х / @HugonetX

По данным издания, строительные бригады приступили к демонтажу конструкций в восточном крыле, при этом для разрушения стен использовалась тяжёлая техника. Шум от ведущихся работ был отчётливо слышен на всей территории резиденции. Ранее американский лидер утверждал, что новый объект не затронет существующую планировку.

«Оно не будет мешать существующему зданию. Не будет. Оно будет рядом с ним, но не будет его касаться», — заявил Трамп во время подписания указа в июле, сообщает The Washington Post.

Представители американской администрации пояснили, что бальный зал заменит восточное крыло, претерпевшее многочисленные изменения ещё до президентства Трампа. Согласно проекту, на территории резиденции появится сооружение площадью 89 тысяч квадратных метров, которое по размерам превзойдёт основное здание вместе с восточным и западным крыльями. Бюджет строительства оценивается как минимум в 250 миллионов долларов.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев озвучил потенциал строительства тоннеля, который мог бы связать Россию и Аляску через Берингов пролив. По его словам, реализация проекта возможна в срок до восьми лет благодаря применению современных технологий. Дмитриев уже проанализировал существующие инициативы, включая железнодорожный маршрут США – Канада – Россия – Китай, и готов поддержать наиболее перспективный из них.