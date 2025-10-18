Дмитриев анонсировал продолжение обсуждения проекта «туннеля Путина-Трампа»
Обложка © Life.ru
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал продолжение обсуждения проекта строительства «туннеля Путина-Трампа», который должен соединить Россию и Аляску. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Президент Трамп назвал идею «интересной». Зеленскому она, мягко говоря, не по душе. Обсуждение проекта продолжится», — так он прокомментировал реакцию президента США Дональда Трампа на идею создать такой туннель.
Напомним, что ранее Дмитриев сообщил о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию и Аляску. Он отметил, что туннель может быть построен менее чем за восемь лет с использованием передовых технологий. РФПИ изучил существующие предложения, включая проект железной дороги США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее конкурентоспособный из них.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.