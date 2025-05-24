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24 мая, 02:27

Трамп поручил построить десять новых ядерных реакторов в США к 2030 году

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Администрация Дональда Трампа активно движется в направлении усиления ядерной энергетики. Президент США издал указ, который предполагает возведение десяти новых ядерных реакторов на территории страны до 2030 года. В официальном сообщении Белого дома отмечается, что данное решение обусловлено возрастающими потребностями в энергии, с которыми сталкивается страна.

«Думаю, что в этом отношении нам не будет равных. Пришло время ядерной энергетики», — заявил республиканец.

Ранее в Риме завершился пятый раунд американо-иранских консультаций по вопросам атомной программы. Переговоры продолжались в течение трёх часов.

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Артём Гапоненко
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