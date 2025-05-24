Трамп поручил построить десять новых ядерных реакторов в США к 2030 году
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Администрация Дональда Трампа активно движется в направлении усиления ядерной энергетики. Президент США издал указ, который предполагает возведение десяти новых ядерных реакторов на территории страны до 2030 года. В официальном сообщении Белого дома отмечается, что данное решение обусловлено возрастающими потребностями в энергии, с которыми сталкивается страна.
«Думаю, что в этом отношении нам не будет равных. Пришло время ядерной энергетики», — заявил республиканец.
Ранее в Риме завершился пятый раунд американо-иранских консультаций по вопросам атомной программы. Переговоры продолжались в течение трёх часов.