Трамп поручил построить десять новых ядерных реакторов в США к 2030 году

Администрация Дональда Трампа активно движется в направлении усиления ядерной энергетики. Президент США издал указ, который предполагает возведение десяти новых ядерных реакторов на территории страны до 2030 года. В официальном сообщении Белого дома отмечается, что данное решение обусловлено возрастающими потребностями в энергии, с которыми сталкивается страна.

«Думаю, что в этом отношении нам не будет равных. Пришло время ядерной энергетики», — заявил республиканец.