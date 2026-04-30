30 апреля, 08:15

Медведев заявил, что «базарные схемы» в геополитике не работают

«Базарные схемы» не работают в геополитике и не могут привести к урегулированию конфликтов. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

По его словам, подходы из торговли редко применимы в международных отношениях. Медведев отметил, что обмен уступками возможен лишь в ограниченном масштабе и не решает системных противоречий.

Также он добавил, что подобные методы могут использоваться для обсуждений или приносить экономическую выгоду, но не обеспечивают стабильных решений. В частности, «урегулирование на базе сделки совершить невозможно», заявил он.

«Это не просто политика»: Дмитрий Медведев раскрыл истинную суть противостояния с Западом
А ранее Медведев отреагировал на недавние политические высказывания европейских монархов Карла III и Карла XVI Густава. Он призвал их вспомнить старый афоризм о том, что они «царствуют, но не правят».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Вишнякова
