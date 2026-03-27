Медведев: Необходимости в новой волне мобилизации нет

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в настоящий момент нет необходимости объявлять новую волну мобилизации в России. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с РИА «Новости».

По его словам, слухи на эту тему всегда присутствуют, но реальной потребности в дополнительном призыве нет. Тех граждан, которые уже заключили контракт о прохождении военной службы для участия в специальной военной операции, достаточно для выполнения всех боевых задач, стоящих перед объединённой группировкой войск, подчеркнул Медведев.

Такого же мнения придерживается и военкор Александр Сладков, прогнозировавший, что в 2026 году специальная военная операция продолжится без объявления новой волны мобилизации. Журналист тоже считает, что такая мера не нужна, ведь к первому декабря контрактников набрали больше, чем изначально планировалось.