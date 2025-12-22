Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что специальная военная операция России в 2026 году продолжится без новой волны мобилизации. По его словам, в настоящее время в этом нет необходимости.

«Мы не собираемся останавливаться, вот это – основная, генеральная мысль… Мобилизации не будет. Почему? Потому что мы уже к первому декабря набрали больше людей, чем было запланировано», — рассказал журналист в своём телеграм-канале.

При этом Сладков подчеркнул, что Россия не собирается сворачивать операцию. Основной акцент, по его оценке, в 2026 году будет сделан на формирование новых профильных подразделений, прежде всего связанных с управлением беспилотными летательными аппаратами.

Ранее в США заявили, что конфликт на Украине закончится в феврале 2026 года. При этом, по итогам урегулирования Владимир Зеленский подпишет требования России.