ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 декабря 2025, 08:31

Глава ГУР Буданов* назвал мобилизацию на Украине проваленной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* признал, что кампания по мобилизации в стране провалена. В интервью изданию «Страна.ua» он заявил, что главной ошибкой стала полностью проигранная медийная кампания.

«Мы сами её разрушили… Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, – наглухо проигранная медийная кампания… Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации», — сказал Буданов*.

«До 30 тысяч бегут ежемесячно»: Герасимов заявил о массовом дезертирстве в ВСУ
«До 30 тысяч бегут ежемесячно»: Герасимов заявил о массовом дезертирстве в ВСУ

С начала 2025 года украинские власти проводили кампании по ускорению мобилизации, однако западные СМИ отмечали, что многие регионы сталкиваются с нехваткой желающих служить и ростом уклонения. На этом фоне Генштаб РФ регулярно заявляет о снижении мобресурса Украины и растущем числе самовольных оставлений службы.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Кирилл Буданов
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar