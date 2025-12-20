Глава ГУР Буданов* назвал мобилизацию на Украине проваленной

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* признал, что кампания по мобилизации в стране провалена. В интервью изданию «Страна.ua» он заявил, что главной ошибкой стала полностью проигранная медийная кампания.

«Мы сами её разрушили… Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, – наглухо проигранная медийная кампания… Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации», — сказал Буданов*.

С начала 2025 года украинские власти проводили кампании по ускорению мобилизации, однако западные СМИ отмечали, что многие регионы сталкиваются с нехваткой желающих служить и ростом уклонения. На этом фоне Генштаб РФ регулярно заявляет о снижении мобресурса Украины и растущем числе самовольных оставлений службы.

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