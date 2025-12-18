Дезертирство в вооружённых силах Украины приобретает массовый характер, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, по официальной украинской статистике ежемесячно место службы самовольно покидают до 30 тыс. военнослужащих.

Герасимов отметил, что в отношении дезертиров открыто свыше 160 тыс. уголовных производств. Об этом он сообщил на брифинге для иностранных военных атташе.

Кроме того, глава Генштаба заявил о резком снижении темпов мобилизации на Украине. С начала года ежемесячный набор в войска уменьшился с 28 тыс. до 14 тыс. человек. По его словам, это формирует устойчивую тенденцию к сокращению численности украинской армии.

Данные о дезертирстве и мобилизации на Украине регулярно фигурируют в сводках Минобороны РФ, которое утверждает, что ВСУ испытывают серьёзный кадровый дефицит. На фоне затяжных боевых действий и нескольких волн мобилизации в Киеве действительно обсуждают ужесточение призывных правил, расширение возрастных рамок и цифровой учёт военнообязанных.

С начала 2025 года украинские власти проводили кампании по ускорению мобилизации, однако западные СМИ отмечали, что многие регионы сталкиваются с нехваткой желающих служить и ростом уклонения. На этом фоне Генштаб РФ регулярно заявляет о снижении мобресурса Украины и растущем числе самовольных оставлений службы.