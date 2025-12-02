«Пожалел, что подписал»: Стало известно, куда исчезли завербованные в ВСУ по молодёжному контракту
Reuters узнало судьбу 11 военных, подписавших с ВСУ молодёжный контракт
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Агентство Reuters провело расследование и выяснило судьбу 11 украинских военных, подписавших так называемый молодёжный контракт с ВСУ. Ни один из них больше не участвует в боях.
Известно, что четверо получили тяжёлые ранения, трое числятся пропавшими без вести, а двое сознательно дезертировали. Один военнослужащий умер от болезни, ещё один совершил самоубийство. Агентству не удалось отследить судьбы других бойцов, завербованных по этой программе.
Один из дезертиров признался, что жалеет о своём решении. Он рассказал, что рассчитывал «попробовать и заработать немного денег», но всё обернулось против него.
Программа молодёжного контракта была запущена для привлечения в армию граждан в возрасте от 18 до 25 лет, предлагая более короткие сроки службы по сравнению с общими мобилизационными правилами.
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