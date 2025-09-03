На Украине хотят расширить молодёжный контракт с ВСУ

«Молодёжный» контракт с ВСУ, рассчитанный на лица в возрасте 18-24 лет, будет расширен и станет доступен для граждан других возрастных групп, а также для уже мобилизованных военнослужащих. Об этом заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.

«В ближайшее время, думаю, это всё будет анонсировано. Как только пройдут соответствующие экспертизы на разных уровнях, на базе контракта «18-24» будет предложен контракт для других возрастных категорий. А также, возможно, включительно для уже мобилизованных граждан в вооружённые силы Украины», — заявил Палиса в интервью украинскому телеканалу «Общественное».

По его словам, контракт призван дать гражданам исчерпывающую информацию о сроках службы, возможных изменениях, конкретных преимуществах и других важных аспектах. Палиса воздержался и не стал озвучивать количество военнослужащих, заключивших «молодёжный» контракт, однако подчеркнул, что инициатива якобы получила положительную оценку от нескольких бригадных командиров ВСУ.