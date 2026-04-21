Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 21:42

ГД отозвала законопроект о лишении гражданства за уклонение от воинского учёта

Обложка © Life.ru

Законопроект о лишении российского гражданства за уклонение от воинского учёта официально отозван. Соответствующая информация появилась 20 апреля в электронной базе Системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ предполагал поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». Инициатива касалась граждан, достигших 18 лет, получивших паспорт РФ, но не родившихся в России. Авторами выступили глава Комитета по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов, а также председатель Комитета по безопасности Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев.

В пояснительной записке отмечалось, что принятие изменений позволило бы урегулировать вопросы уклонения от воинской обязанности и повысить эффективность взаимодействия МВД и военно-учётных органов.

Отметим, что действующее законодательство уже позволяет прекращать гражданство по ряду оснований. В октябре 2025 года МВД приняло 2875 таких решений. Основные причины – привлечение к уголовной ответственности за тяжкие преступления и неисполнение обязанностей по воинскому учёту.

Жители Германии лидируют среди иностранцев, желающих получить гражданство России
Жители Германии лидируют среди иностранцев, желающих получить гражданство России

Ранее Life.ru писал, что Госдума готовит масштабное ужесточение миграционной политики. В мае планируется принять закон, расширяющий перечень оснований для выдворения иностранцев с 22 до 43 статей КоАП. В 2025 году из России выслали около 72 тысяч человек, а в марте 2026-го – почти 14 тысяч. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал такую динамику свидетельством эффективности принятых решений.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar