«Северяне» взяли под контроль село Волоховка в Харьковской области
Российские военные установили контроль над селом Волоховка в Харьковской области. Населённый пункт перешёл под контроль подразделений группировки войск «Север», доложили в Минобороны РФ 19 мая.
«В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Волоховка Харьковской области»
К слову, российские войска с 11 по 17 мая установили контроль над пятью населёнными пунктами в зоне спецоперации. Под контроль в Харьковской области взяты Боровая, Кутьковка, Чайковка, ещё по одному — в Запорожской области (Чаривное) и на территории Донецкой Народной Республики (Николаевка).
