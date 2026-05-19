«Северяне» взяли под контроль село Волоховка в Харьковской области

Российские военные установили контроль над селом Волоховка в Харьковской области. Населённый пункт перешёл под контроль подразделений группировки войск «Север», доложили в Минобороны РФ 19 мая.

К слову, российские войска с 11 по 17 мая установили контроль над пятью населёнными пунктами в зоне спецоперации. Под контроль в Харьковской области взяты Боровая, Кутьковка, Чайковка, ещё по одному — в Запорожской области (Чаривное) и на территории Донецкой Народной Республики (Николаевка).