Российские войска с 11 по 17 мая установили контроль над пятью населёнными пунктами в зоне спецоперации. Об этом свидетельствуют сводки Министерства обороны РФ.

Три населённых пункта были освобождены в Харьковской области (Боровая, Кутьковка, Чайковка) Ещё по одному — в Запорожской области (Чаривное) и на территории Донецкой Народной Республики (Николаевка). Неделей ранее, с 4 по 10 мая, под контроль российских сил перешёл один населённый пункт в ДНР.

Ранее сообщалось, что освобождение Боровой в Харьковской области открывает путь для наступления на Изюм. Населённый пункт служил важнейшим логистическим узлом для ВСУ. Контроль над ним позволяет российским войскам обезопасить южные подступы к Купянску. Кроме того, взятие Боровой создаёт предпосылки для дальнейшего движения на Изюм с довоенным населением около 50 тысяч человек.