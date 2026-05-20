«Ланцетом» по морской цели: в Чёрном море уничтожили катер ВСУ

Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Чёрном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, морская цель вышла, предположительно, из порта Одессы и направлялась в сторону Крымского полуострова.

Катер обнаружил расчёт разведывательного беспилотника ZALA в районе острова Змеиный. После этого координаты передали расчёту барражирующего боеприпаса «Ланцет».

«Координаты цели были незамедлительно переданы расчету барражирующего боеприпаса "Ланцет"», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве заявили, что в результате скоординированных действий расчётов БПЛА безэкипажный катер был уничтожен.

Минобороны также предоставило кадры объективного контроля, которые, как утверждается, подтверждают поражение цели в режиме реального времени.

Напомним, что за ночь над регионами РФ сбили 273 вражеских БПЛА. Они были перехвачены в том числе над территорией Воронежской области, Ставрополья, Крыма, Татарстана, Москвы и области, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.