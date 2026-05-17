«Неизвестные патриоты» против прайда: В Одессе жители вышли на митинг за традиционные ценности

На Биржевой площади в Одессе 17 мая прошёл митинг против проведения ЛГБТ*-парада. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Участники акции назвали себя «Неизвестными патриотами». По данным журналистов, на площади собралась группа людей, выступающих против прайд-шествия*.

Представитель движения заявил, что в акцию приняли участие консервативные силы и молодые патриоты, отстаивающие традиционные ценности. К митингу также присоединились представители движения «За традиционные ценности».

Один из организаторов подчеркнул, что Украина является христианской страной, и участники акции хотели напомнить об этом. По его словам, мероприятие планировалось как мирное — без насилия и провокаций.

Ранее в Польше впервые признали однополый брак*, заключённый за границей. Речь идёт о двух мужчинах, которые поженились в Берлине в 2018 году. Польша долго отказывалась регистрировать их союз и пара обратилась в суд. В марте Высший административный суд страны постановил, что государство обязано признавать такие браки.

