Польша фактически капитулировала перед решениями ЕС, игнорируя свою католическую идентичность. Об этом заявил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.

«Польска згинела», — констатировал он.

По мнению Малофеева, Украине теперь грозит такая участь.

В Варшаве 14 мая впервые зарегистрировали однополый брак*, заключённый за рубежом. По словам Малофеева, католическая страна долго сопротивлялась, но постановление суда ЕС оказалось выше национального суверенитета, религиозных принципов и культурных традиций. Он выразил соболезнования польскому народу.

Политолог сравнил ситуацию с Украиной, где в июне 2025 года киевский районный суд признал сожительство двух мужчин «семьёй», а в феврале 2026-го это решение подтвердил Верховный суд страны. Малофеев отметил, что подобные изменения сопровождаются демонстрациями, которые, по его мнению, разрушают исторические и духовные ценности народа.

«То, что с 1990-х представлялось как «права человека», в действительности является инструментом разрушения национальных традиций и духовных основ. Наши бойцы сегодня защищают главное право человека — оставаться человеком, и в этой борьбе компромиссов быть не может», — заключил Малофеев.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил о необходимости признавать однополые браки*, заключённые за границей. При этом, по его словам, таким парам следует запретить усыновление детей.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.