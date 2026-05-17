Польша впервые признала однополый брак*, зарегистрированный в другой стране ЕС

В Польше впервые зарегистрировали однополый брак*, заключённый за рубежом. Как сообщает Tagesschau, это произошло во исполнение решений европейских судов.

Речь идёт о двух мужчинах, которые поженились в Берлине ещё в 2018 году. В Польше их союз долгое время отказывались признавать, после чего пара обратилась в суд. В марте Высший административный суд страны постановил, что государство обязано признавать такие браки, а в ноябре аналогичное решение вынес высший суд ЕС.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил, что столичный ЗАГС уже внёс этот брак в польские реестры. Он также пообещал, что город будет активно признавать и другие однополые* союзы, зарегистрированные в Евросоюзе, даже без специальных судебных решений.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выступил за законодательное урегулирование вопроса о признании однополых браков*, заключённых за рубежом, но категорически отверг возможность усыновления детей такими парами. Глава правительства твёрдо заявил, что защита прав не должна затрагивать институт усыновления.

