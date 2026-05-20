ПВО сбила 273 украинских беспилотника над регионами России за ночь

Министерство обороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотника самолётного типа. По данным ведомства, атака была отражена в период с 20:00 мск 19 мая до 07:00 мск 20 мая.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

А в ночь на 19 мая российские средства ПВО уничтожили 315 украинских самолётных беспилотников. Дроны перехватывались над территориями 19 регионов и акваторией Азовского моря.