Внуково и Домодедово работают по согласованию с соответствующими органами
Московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.
Как уточнили в Росавиация, принятые меры направлены на обеспечение безопасности полётов.
Ранее Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в десяти аэропортах страны. Возобновлено обслуживание рейсов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, а также в авиаузлах Ульяновска (Баратаевка), Бугульмы, Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса, Самары (Курумоч), Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Чебоксар.
