ПВО сбила три беспилотника над Тульской областью за ночь
В небе над Тульской областью ночью были уничтожены три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Пострадавших в результате инцидента нет. Повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.
Также ночью враг атаковал Ленинградскую область. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, за ночь ПВО уничтожила два украинских дрона.
