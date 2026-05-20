ПВО сбила три беспилотника над Тульской областью за ночь

В небе над Тульской областью ночью были уничтожены три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Пострадавших в результате инцидента нет. Повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Также ночью враг атаковал Ленинградскую область. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, за ночь ПВО уничтожила два украинских дрона.