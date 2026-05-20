Над Ленинградской областью сбит второй беспилотник
Над территорией Ленинградской области был сбит второй беспилотник. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, силы противовоздушной обороны продолжают работу, а боевая обстановка в воздушном пространстве региона сохраняется.
Ранее Дрозденко информировал об уничтожении первого БПЛА над территорией области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
