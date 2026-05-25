Бойцы РФ вскрыли «гнездо» дроноводов ВСУ под Запорожьем и сравняли его с землёй

В Запорожской области российские военные ликвидировали хорошо замаскированный опорный пункт украинских операторов дронов, оборудованный силами ВСУ прямо в лесном массиве. Из этого «гнезда» противник запускал беспилотники как для ведения разведки, так и для нанесения ударов.

Бойцы ВС РФ вскрыли «гнездо» дроноводов ВСУ в Запорожье. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

После получения точных координат экипажи танков Т-80БВМ заняли огневой рубеж в скрытом режиме и поразили цель с закрытых позиций. В результате удара пункты управления беспилотниками были уничтожены вместе с находившимися внутри военнослужащими ВСУ, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее добычей смертоносного русского «квартета» стал центр подготовки дроноводов ВСУ. По данным МО РФ, российские войска за сутки нанесли удары по центру подготовки специалистов беспилотных систем, а также по объектам, связанным с производством и хранением беспилотников ВСУ.