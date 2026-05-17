Операторы ударных дронов 71-й мотострелковой дивизии за первую неделю мая поразили около 15 пунктов управления украинскими беспилотниками. Такие цифры в разговоре с РИА «Новости» привёл командир отряда БПС с позывным Сват.

Кроме того, уничтожено более 10 мест скопления живой силы противника.

Удары наносились с помощью FPV-дронов и систем «Молния-2». По словам командира, работа идёт в связке: разведывательные аппараты ведут непрерывное наблюдение, а ударные группы мгновенно отрабатывают по переданным координатам.

Тип боеприпаса подбирается индивидуально, в зависимости от важности и защищённости цели. Офицер подчеркнул, что профессионализм расчётов и технологические возможности БПЛА растут день ото дня. Противник теряет шансы на скрытное применение своих дронов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю уничтожили около 10 орудий ВСУ в Харьковской области. Российские дроноводы применили схему под названием «карусель».