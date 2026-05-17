Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут большие потери на Сумском направлении, из-за чего украинская сторона начала переброску дополнительных сил в этот регион. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

«Анализ некрологов и публикаций украинских волонтёров показали, что из-за колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ вынуждено перебрасывать на данный участок фронта отдельные «элитные» подразделения», — говорится в заявлении.

Согласно источнику, в Сумскую область прибыли подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады, 130-го отдельного разведывательного батальона, а также 10-й горно-штурмовой бригады, ранее находившейся в ДНР. За последние сутки ВСУ на этом направлении потеряли на более 180 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.

А ранее военнослужащие инженерно-сапёрного полка группировки «Север» обезвредили самодельные взрывные устройства ВСУ в Курской области. Боеприпасы замаскировали под плюшевых медведей. Украинские военные используют против российских сил самодельные мины, напечатанные на 3D-принтерах. Одну из таких мин назвали «пряником» за её небольшой размер и округлую форму. Также на позициях обнаружили и обезвредили противотанковые гранатомёты производства США и Чехии.