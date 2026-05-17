Сапёры обезвредили мины ВСУ в виде мягких игрушек в Курской области

Военнослужащие инженерно-сапёрного полка группировки «Север» обезвредили самодельные взрывные устройства Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Боеприпасы замаскировали под плюшевых медведей. Об этом сообщил командир роты с позывным Порох на видео, опубликованном Минобороны России.

«ВСУ используют самодельные взрывные устройства, такие как плюшевая игрушка, кошелёк, а также самодельная ПТМ-3 (противотанковая мина. — Прим. Life.ru), что является копией советской противотанковой мины на территории Курской области», — рассказал командир роты.

Украинские военные применяют против российских подразделений самодельные мины, изготовленные на 3D-принтерах. Одна из таких мин получила название «пряник» из-за небольшого размера и округлой формы. Другой боеприпас, «помада», маскируется под предмет косметики. Также используются модификации ПМФ-1 «Лепесток», которые визуально напоминают опавшие листья. Помимо этого, сапёры обезвредили беспилотники самолётного типа и FPV-дроны с подвешенными взрывными устройствами производства Украины.

На позициях нашли и разминировали противотанковые гранатомёты, выпущенные в США и Чехии. Специалисты изъяли противотанковые мины из Болгарии, Чехии, Испании, Украины и Румынии. Инженерные подразделения продолжают очистку территории. В своей работе они используют специализированную технику и средства защиты.

Ранее ВСУ также начали применять новые мины «лягушка» на Добропольском направлении. Украинские дроны сбрасывают эти боеприпасы на позиции российских войск. Это круглые механизмы в тёмном корпусе зелёного цвета. По мощности «лягушка» не уступает магнитной мине. Боеприпасы повреждают технику и наносят тяжёлые ранения людям. Сбрасывают устройства тяжёлые украинские беспилотники типа «Баба-яга».