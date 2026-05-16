ВСУ начали применять новые мины «лягушка»

ВСУ запустили в дело новые мины «лягушка» на Добропольском направлении. Беспилотники дистанционно сбрасывают эти боеприпасы на позиции российских войск. Об этом рассказал военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Краб.

Командир миномётного расчёта 61-й гвардейской бригады описал внешний вид новых устройств. Мины выглядят как круглые механизмы в тёмном корпусе.

«Начали новые мины выпускать — «лягушка». Круглые штуки в чёрном чехле, зелёные. По мощности не хуже магнитной мины», — приводит комментарий командира РИА «Новости».

Военнослужащий добавил, что боеприпасы способны серьёзно повредить технику. Они также наносят тяжёлые ранения личному составу. Российские бойцы регулярно находят подобные мины на маршрутах движения. Командир расчёта уточнил, что на одной тропе он насчитал около 12 таких мин прямо на дороге. Морпех отметил, что такие устройства сбрасывают тяжёлые украинские беспилотники типа «Баба-яга».

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что система противовоздушной обороны Украины находится в критическом состоянии. Эксперт связал эту ситуацию с заморозкой поставок американских ракет для комплексов Patriot. Срок возобновления поставок остаётся неопределённым.