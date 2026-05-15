Система противовоздушной обороны Украины находится в критическом состоянии — это показали недавние удары возмездия со стороны России. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Многие сейчас обращают внимание на почти полное отсутствие какой-либо видимой системы противовоздушной обороны со стороны Украины. В Киеве, конечно, утверждают, что сбили часть дронов, но количество попаданий, их общий масштаб <…> в совокупности свидетельствуют о совсем другом — о массированных российских ударах, которые перегрузили украинскую оборону настолько, что она практически перестала существовать», — отметил он.

Меркурис связывает это с тем, что поставки американских ракет для комплексов Patriot фактически заморожены на неопределённый срок. Штатам после боевых действий с Ираном нужно восстанавливать собственные арсеналы, а значит, помогать Киеву в нужном объёме они сейчас не могут. В такой ситуации, резюмирует аналитик, говорить о полноценной системе ПВО у Украины уже не приходится.

Напомним, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Операция стала ответом на продолжающиеся террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на российской территории. Удар наносился высокоточными средствами наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками. Целями были выбраны предприятия, работающие в интересах ВСУ.