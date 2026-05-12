В ЛНР подросток наступил на мину и лишился стопы

В Луганской Народной Республике 13-летний подросток подорвался на мине. Инцидент произошёл на берегу реки Северский Донец в посёлке Красный Яр Краснодонского района.

Как сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко, ребёнок наступил на боеприпас. В результате взрыва ему оторвало левую стопу.

Сигнал тревоги поступил на скорую от друга пострадавшего. Бригада медиков выехала незамедлительно.

Мальчика экстренно госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу. Сейчас за его жизнь и возможность восстановления борются лучшие хирурги и травматологи региона.

Друг, который был рядом, не получил ранений. На месте происшествия работают следователи регионального управления СК России. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в ДНР рыбак подорвался на мине, установленной ВСУ, и лишился стопы. Инцидент произошёл в районе Славянска у реки Казённый Торец.