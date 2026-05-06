В ДНР рыбак подорвался на мине, установленной ВСУ, и лишился стопы

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в районе Славянска Донецкой Народной Республики 65-летний рыбак подорвался на мине «Лепесток» у реки Казённый Торец. В результате взрыва мужчина лишился стопы. Об этом пишет ТАСС.

По словам Марочко, первую помощь пострадавшему оказал его приятель, отправившийся с ним на рыбалку. Он же и отвёз мужчину в больницу.

«На данный момент жизни пострадавшего ничего не угрожает, но человек получил инвалидность», — уточнил эксперт.

Ранее на Добропольском направлении в ДНР российские военные нашли замаскированную под мяч мину. Оператор беспилотных систем 61-й гвардейской бригады рассказал, что предмет вызвал подозрение из-за необычного места размещения. Мяч лежал на пеньке. Когда объект сдвинули — сработало взрывное устройство. Вероятно, детонатор настроили на срабатывание при попытке поднять или переместить предмет.