6 мая, 03:41

В ДНР рыбак подорвался на мине, установленной ВСУ, и лишился стопы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в районе Славянска Донецкой Народной Республики 65-летний рыбак подорвался на мине «Лепесток» у реки Казённый Торец. В результате взрыва мужчина лишился стопы. Об этом пишет ТАСС.

Житель Селезнёвки отправился рыбачить на реку Казённый Торец. Подходя к берегу, 65-летний мужчина наступил на украинскую мину ПФМ-1 «Лепесток» и лишился стопы.

По словам Марочко, первую помощь пострадавшему оказал его приятель, отправившийся с ним на рыбалку. Он же и отвёз мужчину в больницу.

«На данный момент жизни пострадавшего ничего не угрожает, но человек получил инвалидность», — уточнил эксперт.

Пять человек погибли в результате удара ВСУ по крымскому Джанкою

Ранее на Добропольском направлении в ДНР российские военные нашли замаскированную под мяч мину. Оператор беспилотных систем 61-й гвардейской бригады рассказал, что предмет вызвал подозрение из-за необычного места размещения. Мяч лежал на пеньке. Когда объект сдвинули — сработало взрывное устройство. Вероятно, детонатор настроили на срабатывание при попытке поднять или переместить предмет.

