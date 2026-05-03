Ловушка на пеньке: Российские военные нашли в ДНР мину, замаскированную под мяч
ВСУ замаскировали мину под мяч на Добропольском направлении
На Добропольском направлении в ДНР российские военные нашли замаскированную под мяч мину. Об этом рассказал боец соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Пика.
Оператор беспилотных систем 61-й гвардейской бригады рассказал, что предмет вызвал подозрение из-за необычного места размещения.
«Обнаружили мяч, который лежал на пеньке. Показалось подозрительным, решили проверить дистанционно», — приводит слова Пики РИА «Новости».
Когда объект сдвинули — сработало взрывное устройство. Вероятно, детонатор настроили на срабатывание при попытке поднять или переместить предмет. Боец подчеркнул, что подобные случаи требуют повышенной осторожности от военнослужащих.
Ранее сообщалось, что ВСУ убили 11 мирных жителей, заложив мину под многоэтажку при отступлении. Очевидец рассказал, что выжившие пытались своими силами вытащить из-под обломков жильцов дома. Мужчина смог спасти двух человек, которых придавило обрушившейся стеной.
