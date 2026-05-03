Ловушка на пеньке: Российские военные нашли в ДНР мину, замаскированную под мяч

На Добропольском направлении в ДНР российские военные нашли замаскированную под мяч мину. Об этом рассказал боец соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Пика.

Оператор беспилотных систем 61-й гвардейской бригады рассказал, что предмет вызвал подозрение из-за необычного места размещения.

«Обнаружили мяч, который лежал на пеньке. Показалось подозрительным, решили проверить дистанционно», — приводит слова Пики РИА «Новости».

Когда объект сдвинули — сработало взрывное устройство. Вероятно, детонатор настроили на срабатывание при попытке поднять или переместить предмет. Боец подчеркнул, что подобные случаи требуют повышенной осторожности от военнослужащих.