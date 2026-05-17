Российские подразделения, действующие в зоне специальной военной операции, пресекли несколько попыток диверсионно-разведывательных групп противника прорваться через линию боевого соприкосновения на Добропольском участке фронта. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщил военнослужащий группировки войск «Центр» Владимир Зайченко.

По словам бойца, украинские формирования прибегали к отвлекающим тактическим уловкам. Они пытались использовать туман и дымовые завесы, чтобы скрыть свои передвижения, а также имитировали атаки на одном направлении, чтобы нанести основной удар с другого. Однако все эти манёвры оказались безрезультатными. Как рассказал Зайченко, противник продержался всего сутки, после чего был полностью зачищен на данном участке.

Он также отметил, что отражение атак стало возможным благодаря слаженной поддержке артиллерийских и миномётных расчётов, а также действиям подразделений с воздуха. Кроме того, собеседник агентства добавил, что в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) наблюдаются серьёзные кадровые проблемы, что приводит к панике среди личного состава.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о героическом эпизоде специальной военной операции, который произошёл с гвардии сержантом Аркадием Парфени. Командир штурмовых групп получил задачу захватить опорные пункты противника в одном из населённых пунктов. Проведя разведку, Парфени обнаружил хорошо укреплённую позицию, оценил обстановку и разработал план атаки.