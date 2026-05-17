FPV-дроны устроили «карусель»: Бойцы РФ за неделю сожгли десяток орудий ВСУ

Подразделения беспилотных систем группировки «Север» за неделю вывели из строя около десяти артиллерийских установок ВСУ в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» рассказал командир взвода ударных БПЛА с позывным Ястреб.

По словам военнослужащего, операторы FPV-дронов работают по схеме «карусель». После обнаружения цели один аппарат идёт в атаку, а ему на смену заранее выдвигается следующий беспилотник. Командир уточнил, что для уничтожения одной гаубицы обычно требуется несколько аппаратов. Чаще всего расчёты используют два или три дрона для гарантированного поражения цели.

«Операторы ударных FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили порядка 10 артиллерийских орудий ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области», — сказал он.

Сначала бойцы уничтожают защитные конструкции и маскировку, которыми прикрыта техника. Затем удар наносится по ключевым элементам артиллерийской установки. Основной задачей становится повреждение ствола или казённой части. После таких попаданий орудие теряет возможность вести огонь.

Ранее в группировке войск «Север» сообщили о масштабных ударах по технике и инфраструктуре ВСУ. За сутки российские подразделения уничтожили десятки объектов, связанных с управлением беспилотниками. Кроме того, под удары попали средства воздушной разведки и мобильная техника украинских формирований.