Украина пытается втянуть европейские страны в прямое противостояние с Россией. Об этом заявил бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооружённых сил Швейцарии в отставке Жак Бо. По словам аналитика, ситуация вокруг атак и полётов беспилотников в Восточной Европе указывает на рост эскалации. Он отдельно упомянул Эстонию, Латвию, Польшу, Литву и Финляндию.

«В последнее время мы видим в Восточной Европе некую тенденцию к эскалации: <…> все эти атаки, которые были зафиксированы в воздушном пространстве Эстонии и Латвии, а также попытки Украины запускать дроны с территории Польши и Литвы. <…> При этом, кстати, использовалось и финское воздушное пространство. <…> Украинцы пытаются втянуть европейцев в прямое противостояние с Россией. <…> И в итоге конфликт может расшириться. Думаю, именно этого Киев и добивается», — отметил он.

Бо также заявил, что страны Европы, которые поставляют Украине оружие, обучают украинских военных и предоставляют воздушное пространство для атак на Россию, могут нести юридическую ответственность за участие в конфликте.

«Мы можем сказать, что с юридической точки зрения <…> Германия, Франция, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия могут считаться агрессорами», — подчеркнул эксперт.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник назвал страны Прибалтики виновными в инцидентах с дронами. Он заявил, что Россия не будет подстраиваться под балтийские государства в вопросе с БПЛА, поскольку российские военные продолжат охранять границы и сбивать беспилотники у рубежей страны. По словам депутата, обломки в таких случаях могут падать на территории соседних государств. Колесник также заявил, что страны Балтии не справляются со своей системой ПВО и сами могли допустить запуск дронов со своей территории. Он назвал обвинения в адрес России со стороны НАТО и Прибалтики привычной реакцией этих государств.