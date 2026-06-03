Дроны-перехватчики «Молния ПВО» начали поступать в подразделения Армии России

На фронте началось массовое применение новейших российских дронов-перехватчиков «Молния ПВО». Об этом пишет газета «Известия». Беспилотник создан специально для уничтожения воздушных целей.

Этот аппарат заметно меньше базовой версии «Молнии» и несёт полезную нагрузку всего до одного килограмма. Зато он гораздо быстрее и манёвреннее, что критически важно для перехвата.

«Самолёт «Молния ПВО» в два раза меньше обычной «Молнии»... Он быстрее и маневрённее, поэтому намного легче попасть по противнику», — пояснил изданию пилот с позывным Маэстро, который обучает управлению этими дронами.

Перехватчик можно запускать как с лёгкой катапульты, так и прямо с рук. Это ускоряет работу и не демаскирует позицию лишним оборудованием. Результаты впечатляют. Одно из подразделений, вооружённых этими аппаратами, уже отчиталось об уничтожении около 600 тяжёлых коптеров «Баба-Яга» и почти полусотни вражеских разведчиков.

«У нас есть операторы, которые только на личном счету имеют больше 100 сбитых целей», — рассказал командир взвода 114-й бригады группировки «Центр». Таким образом, новый перехватчик уже доказал свою эффективность на поле боя.

А ранее Life.ru сообщал, что российские войска применили пушечный комплекс «Цитадель» для защиты от дронов. Изделие оснащено системой лазерного программирования дистанционного подрыва шрапнельных боеприпасов.