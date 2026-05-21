Армия России применила новое оружие для охоты на украинские дроны

Вооружённые силы России применили новый зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для борьбы с беспилотниками противника. Кадры работы системы опубликовал телеграм-канал «Повёрнутые на войне».

«Цитадель» с полуавтоматическом режиме сбивает БПЛА типа «Лютый». Видео © «Повернутые на войне»

На кадрах виден интерфейс пушечного комплекса, который в полуавтоматическом режиме уничтожает дроны типа «Лютый» вооружённых формирований Украины. Визуализация захвата цели указывает на использование технологий искусственного интеллекта.

Телеграм-канал «Осведомитель» допустил, что запись демонстрирует работу комплекса «Цитадель» с боевым модулем БМ-30-Д «Спица», который несёт автоматическую пушку калибра 30 миллиметров. Изделие оснащено системой лазерного программирования дистанционного подрыва шрапнельных боеприпасов. Снаряд создаёт облако поражающих элементов, которые обеспечивают уничтожение цели даже без прямого попадания.

Ранее Life.ru писал, что «Ростех» представил комплекс «Бекас» для обнаружения дронов. Малый беспилотник ближнего действия Fellow имеет дальность до 30 километров, оснащён камерой с гибридным зумом х160, ночным видением и функцией удержания позиции.