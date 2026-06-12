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12 июня, 14:15

Путин: Проблема с дронами на передовой понятна, они «как мухи висят»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Проблема с дронами на передовой понятна, они «как мухи висят» в воздухе, не давая бойцам поднять голову. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками СВО, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что власти и военное командование хорошо осознают ситуацию. По его словам, командиры говорят об этом каждый день, докладывая о трудностях, которые создают беспилотники.

Военные также предлагают свои способы преодоления этой угрозы. Президент подчеркнул, что получает такие сообщения постоянно.

«Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят», — пояснил Путин и добавил, что суть затруднений ясна.

Путин сообщил о разработке в России тяжёлых дронов со спутниковым управлением
Путин сообщил о разработке в России тяжёлых дронов со спутниковым управлением

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Никита Никонов
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