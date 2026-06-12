Путин: Проблема с дронами на передовой понятна, они «как мухи висят»

Проблема с дронами на передовой понятна, они «как мухи висят» в воздухе, не давая бойцам поднять голову. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками СВО, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что власти и военное командование хорошо осознают ситуацию. По его словам, командиры говорят об этом каждый день, докладывая о трудностях, которые создают беспилотники.

Военные также предлагают свои способы преодоления этой угрозы. Президент подчеркнул, что получает такие сообщения постоянно.

«Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят», — пояснил Путин и добавил, что суть затруднений ясна.