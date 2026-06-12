Путин сообщил о разработке в России тяжёлых дронов со спутниковым управлением

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО сообщил, что идёт работа над созданием тяжёлых дронов со спутниковым управлением. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос, возможно ли в РФ производить тяжёлые дроны, которые управляются по спутниковому каналу.

«Такая работа идёт. В 2023 году первые спутники у нас, которые способны решать подобные задачи, о которых вы сказали, уже появились в космосе. В 2024-2025 эта работа продолжается», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что в стране активно развивают два направления беспилотников: FPV-дроны (которыми управляет оператор) и более сложные аппараты с элементами искусственного интеллекта.