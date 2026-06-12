Путин рассказал, как увековечить имена героев СВО

Именами участников специальной военной операции должны называться улицы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 12 июня на встрече с военнослужащими в Кремле.

Поводом для такого заявления послужило обращение одного из морских пехотинцев. Боец предложил присваивать подразделениям имена отличившихся героев.

Глава государства пошёл дальше и высказался за то, чтобы фамилии защитников появлялись и на картах населённых пунктов. Президент счёл правильным называть в их честь улицы.