Путин рассказал, как увековечить имена героев СВО
Путин поддержал идею называть улицы в честь героев СВО
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Именами участников специальной военной операции должны называться улицы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 12 июня на встрече с военнослужащими в Кремле.
Поводом для такого заявления послужило обращение одного из морских пехотинцев. Боец предложил присваивать подразделениям имена отличившихся героев.
Глава государства пошёл дальше и высказался за то, чтобы фамилии защитников появлялись и на картах населённых пунктов. Президент счёл правильным называть в их честь улицы.
Ранее на встрече с участниками СВО в Кремле Владимир Путин заявил, что День России — это праздник самих военнослужащих. Глава государства подчеркнул, что хотел увидеться с ними лично и выразить благодарность за защиту Родины. На мероприятие были приглашены бойцы штурмовых подразделений, присутствовал и министр обороны Андрей Белоусов. В ходе беседы президент также отметил, что старается регулярно поддерживать связь с представителями разных родов и видов Вооружённых сил — от рядовых до командного состава самого высокого уровня.
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