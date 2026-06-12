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Регион
12 июня, 13:55

Путин рассказал, как увековечить имена героев СВО

Путин поддержал идею называть улицы в честь героев СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Именами участников специальной военной операции должны называться улицы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 12 июня на встрече с военнослужащими в Кремле.

Поводом для такого заявления послужило обращение одного из морских пехотинцев. Боец предложил присваивать подразделениям имена отличившихся героев.

Глава государства пошёл дальше и высказался за то, чтобы фамилии защитников появлялись и на картах населённых пунктов. Президент счёл правильным называть в их честь улицы.

Лично увидеть и сказать спасибо: Путин обратился к штурмовикам в Кремле
Лично увидеть и сказать спасибо: Путин обратился к штурмовикам в Кремле

Ранее на встрече с участниками СВО в Кремле Владимир Путин заявил, что День России — это праздник самих военнослужащих. Глава государства подчеркнул, что хотел увидеться с ними лично и выразить благодарность за защиту Родины. На мероприятие были приглашены бойцы штурмовых подразделений, присутствовал и министр обороны Андрей Белоусов. В ходе беседы президент также отметил, что старается регулярно поддерживать связь с представителями разных родов и видов Вооружённых сил — от рядовых до командного состава самого высокого уровня.

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Юрий Лысенко
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