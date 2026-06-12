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12 июня, 13:44

Лично увидеть и сказать спасибо: Путин обратился к штурмовикам в Кремле

Путин объяснил встречу со штурмовиками желанием лично сказать им «спасибо»

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Президен России Владимир Путин на встрече в Кремле со штурмовиками отметил, что просто хотел увидеть их и поблагодарить

«Я просто вас хотел увидеть, сказать вам «спасибо», — обратился к участникам встречи российский лидер. Он также попросил передать эти слова благодарности всем мужчинам и бойцам, которые воюют рядом с ними.

Глава государства добавил, что с удовольствием выслушал бы мнения и оценки происходящего.

Отдельно президент предложил обсудить, что нужно сделать для повышения эффективности. По его словам, задачи должны решаться в более ясном и понятном ключе.

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Конечная цель, которую обозначил Владимир Путин, — достижение максимального для Родины результата.

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Никита Никонов
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