Лично увидеть и сказать спасибо: Путин обратился к штурмовикам в Кремле
Путин объяснил встречу со штурмовиками желанием лично сказать им «спасибо»
Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев
Президен России Владимир Путин на встрече в Кремле со штурмовиками отметил, что просто хотел увидеть их и поблагодарить
«Я просто вас хотел увидеть, сказать вам «спасибо», — обратился к участникам встречи российский лидер. Он также попросил передать эти слова благодарности всем мужчинам и бойцам, которые воюют рядом с ними.
Глава государства добавил, что с удовольствием выслушал бы мнения и оценки происходящего.
Отдельно президент предложил обсудить, что нужно сделать для повышения эффективности. По его словам, задачи должны решаться в более ясном и понятном ключе.
Конечная цель, которую обозначил Владимир Путин, — достижение максимального для Родины результата.
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