Путин заявил, что регулярно общается с бойцами СВО разных рангов и родов войск

Президент России Владимир Путин поддерживает постоянную связь с участниками специальной военной операции. Об этом российский лидер рассказал 12 июня на встрече с военнослужащими в Кремле.

«Очень рад вас видеть. Вы, наверняка, обращали внимание на то, что я стараюсь регулярно общаться, встречаться и быть в постоянном контакте с представителями различных родов, видов Вооружённых сил разного уровня — и с рядовыми бойцами, и с начальниками самого высокого уровня», — обратился президент к собравшимся.

Ранее на встрече с участниками СВО в Кремле, Владимир Путин заявил, что День России — это их праздник. Глава государства подчеркнул, что военнослужащие напрямую занимаются защитой Родины, и добавил, что хотел увидеть их и поблагодарить. В мероприятии принимают участие бойцы штурмовых подразделений. Также на встрече присутствует министр обороны Андрей Белоусов.