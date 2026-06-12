Путин: РФ встречает День России с гордостью за свершения предков

Россия встречает День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии в Большом Кремлёвском дворце.

Глава государства традиционно вручает в этот праздник награды Героям Труда. Также чествуют лауреатов государственных премий в сфере науки, технологий, литературы и искусства.

Отдельного внимания удостоены деятели гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Выступая перед собравшимися, президент подчеркнул душевное отношение граждан к Родине.

Он отметил уважение к ключевым событиям отечественной истории. Все этапы более чем тысячелетнего пути державы — это единое целое, добавил лидер.

Напомним, 12 июня, в День России, в Большом Кремлёвском дворце прошла церемония вручения государственных наград под председательством президента Владимира Путина. Глава государства вручил медали «Золотая Звезда» Героям Труда РФ, а также знаки лауреатам Госпремий за 2025 год. Высоких наград удостоились деятели науки и технологий, литературы и искусства, а также представители правозащитной и благотворительной сфер. В своём обращении глава государства поздравил участников с праздником, подчеркнув, что страна гордится подвигами предков, и назвал поддержку бойцов СВО духовной опорой для современных героев.