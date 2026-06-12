Путин: Господь Бог всегда с Россией
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Господь Бог всегда вместе с Россией, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. Заявление прозвучало на церемонии вручения государственных премий и золотых звёзд Героев Труда в Кремле.
Во время мероприятия прозвучало, что Святитель Лука прошё через серьёзные испытания, потому что он был с Богом.
«Сегодня День России, и Всевышний, Господь, всегда с нашей страной. С праздником, с Днем России!» — отметил Путин.
Ранее Путин назвал единым целым все этапы более чем тысячелетнего пути России. По словам главы государства, они образуют общее наследие, которое объединяет прошлое и настоящее. Также лидер РФ указал, что единство и патриотизм являются ключевыми ценностями народа России.
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