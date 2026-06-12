Господь Бог всегда вместе с Россией, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. Заявление прозвучало на церемонии вручения государственных премий и золотых звёзд Героев Труда в Кремле.

Во время мероприятия прозвучало, что Святитель Лука прошё через серьёзные испытания, потому что он был с Богом.

«Сегодня День России, и Всевышний, Господь, всегда с нашей страной. С праздником, с Днем России!» — отметил Путин.