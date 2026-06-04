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4 июня, 18:15

Путин: Только Господь знает, хватит ли здоровья, чтобы дожить до завтра

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин высказался о будущем. По его словам, всё в руках Господа Бога.

Путин высказался о своём возможном участии в президентских выборах в 2030 году. Видео © Life.ru

«Только Господь знает, хватит ли нам здоровья для того, чтоб дожить до завтра и тем более решать какие-то задачи, добиваться целей», — сказал глава государства на встрече с руководителями информагентств в рамках ПМЭФ.

Президент добавил, что хотя Конституция и позволяет ему баллотироваться в 2030 году, он об этом сейчас не думает. По его словам, сейчас нужно решать острые вопросы — о будущем России.

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Никита Никонов
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