Путин: Только Господь знает, хватит ли здоровья, чтобы дожить до завтра

Президент России Владимир Путин высказался о будущем. По его словам, всё в руках Господа Бога.

Путин высказался о своём возможном участии в президентских выборах в 2030 году. Видео © Life.ru

«Только Господь знает, хватит ли нам здоровья для того, чтоб дожить до завтра и тем более решать какие-то задачи, добиваться целей», — сказал глава государства на встрече с руководителями информагентств в рамках ПМЭФ.

Президент добавил, что хотя Конституция и позволяет ему баллотироваться в 2030 году, он об этом сейчас не думает. По его словам, сейчас нужно решать острые вопросы — о будущем России.