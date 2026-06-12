Путин на встрече с участниками СВО заявил, что День России — это их день

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками СВО заявил, что День России — это их день. Мероприятие проходит в Кремле 12 июня.

«Вы напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день», — сказал президент.

Путин добавил, что хотел увидеть участников СВО в День России и поблагодарить их.

В мероприятии принимают участие военные из штурмовых подразделений. Глава государства подчеркнул, что они выполняют важную задачу.

Ранее сообщалось, что на встрече также присутствует глава Министерства обороны России Андрей Белоусов.