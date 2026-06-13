На подконтрольной Киеву части Харьковской области наблюдается устойчивый рост числа случаев ВИЧ-инфекции. Об этом сообщил Минздрав украинской ВГА региона.

Большинство новых заражений фиксируется среди военнослужащих ВСУ и мобилизованных. Причины — низкая эффективность профилактики, нарушение санитарных норм в боевых условиях, а также распространение наркомании и гомосексуализма*.

На Украине смягчили подходы к годности для ВИЧ-инфицированных. Лиц с бессимптомным течением или стабильным состоянием могут признать годными. Это уже привело к заражениям в 14-й, 115-й и 116-й механизированных бригадах.

Замминистра здравоохранения ВГА Харьковской области Аббас Пякишев выразил обеспокоенность рисками для населения прифронтовых районов. В условиях высокой мобильности военных и перебоев с медпомощью растут шансы несвоевременного выявления болезни и её распространения среди мирных жителей.

В конце апреля в Минздраве сообщили, что Россия достигла самого низкого уровня заболеваемости ВИЧ за всю историю статистического наблюдения. С момента введения первой госстратегии в 2016 году частота выявления инфекции сократилась вдвое. Это позволило взять эпидситуацию под контроль и замедлить её развитие.

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